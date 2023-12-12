У Конгресу немає розуміння стратегії Білого дому щодо України, без цього не можна затвердити нову допомогу - спікер Палати представників

Конгрес США не отримав від Білого дому чіткої інформації про стратегію щодо України, яка необхідна для затвердження чергової допомоги Києву, заявив спікер палати представників Майк Джонсон у вівторок.

"З того дня, як я вступив на посаду спікера, я просив у Білого дому ясності. Нам потрібен чіткий виклад стратегії для успіху України. Досі відповіді були недостатніми. Вони не надали нам деталей, які ми неодноразово запитували", - сказав Джонсон журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Джонсона, адміністрація президента США Джо Байдена просить виділити мільярди доларів, але чіткого плану щодо України при цьому не надає.

"Нам треба чітко розуміти, що ми робимо в Україні, і як ми належним чином здійснюватимемо нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів американських платників податків", - наголосив він.

За його словами, для надання допомоги Україні також потрібні "радикальні перетворення" в імміграційній і прикордонній політиці США.

Водночас Джонсон додав, що знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтона.

Раніше сенатор Джон Корнін заявив, що вирішення питання про додаткову допомогу Україні, ймовірно, відкладуть до 2024 року. Сенатор звинуватив лідера демократів у Сенаті Чака Шумера у зволіканні з вирішенням цього питання.

Минулого тижня Байден закликав Конгрес погодитися на додаткову фінансову допомогу Україні. Він додав, що конгресмени мають вирішити це питання до Різдвяних свят.

У жовтні президент США направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні розміром $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запитав $13,6 млрд на охорону кордону США й Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запитав у Конгресу схвалення на додаткове фінансування розміром $106,7 млрд.

Республіканці наполегливо вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США й наполягають на внесенні змін до міграційного законодавства, зокрема домагаються підвищення вимог до шукачів притулку в США, пов'язуючи виконання цих вимог із допомогою Києву. Восени Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про витрати, які не включали допомоги Україні.