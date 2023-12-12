Зеленський у США обговорив із сенаторами посилення ППО та потреби України в далекобійному озброєнні

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США провів в американському Конгресі зустріч із лідером Демократичної партії Чаком Шумером, лідером Республіканської партії Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

Глава держави зазначив, що ця зустріч є важливим підтвердженням підтримки України в її боротьбі за незалежність, свободу й демократію.

Як повідомила його пресслужба, президент поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу. Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних осіб, критичної та зернової інфраструктури.

Як зазначив Зеленський, захист українських міст надзвичайно важливий для повернення людей, зростання економіки та якнайшвидшого досягнення економічної незалежності. Він також повідомив, що навіть в умовах війни цього року українська економіка зросла на 5%.

Відповідаючи на запитання сенаторів, президент розповів про захист створеного Україною альтернативного "зернового коридору" від спроб Росії зірвати цивільне судноплавство й зростання обсягів перевезень.

Зеленський акцентував, що Україна виконала всі свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.

Глава держави наголосив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над суттєвим посиленням антикорупційної інфраструктури.