Політика

12:54 12.12.2023

Новий прем'єр Польщі Туск зажадав від Заходу зусиль для допомоги Україні

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Новий прем'єр Польщі Туск зажадав від Заходу зусиль для допомоги Україні

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок під час виступу перед парламентом країни заявив, що західні країни мають зробити все можливе для допомоги Україні.

"Ми вимагатимемо максимальних зусиль Заходу для допомоги Україні. Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні", - сказав Туск.

"Нам потрібно виступати єдиним голосом щодо України. Це має нас об'єднувати", - заявив він.

Водночас Туск зазначив, що Польща під час вибудовування відносин із Києвом має також захищати інтереси своїх громадян, зокрема в сільськогосподарській сфері.

"Допомога Польщі Україні дуже важлива, водночас ми маємо залишатися наполегливими, коли йдеться про інтереси польських фермерів", - сказав він.

Туск додав, що незабаром вирушить до Брюсселя на саміт лідерів ЄС, щоб "переконати наших союзників у необхідності захищати демократичні цінності та Україну".

Напередодні депутати сейму (нижньої палати парламенту) Польщі підтримали ініціативу, щоб уряд країни сформував лідер опозиції Дональд Туск.

Теги: #польща #туск

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