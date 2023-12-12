Глави МЗС країн-учасниць Східного партнерства провели засідання в Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 грудня взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-учасниць Східного партнерства в Брюсселі, повідомила пресслужба МЗС.

Як зазначають, Білорусь не була присутня на засіданні.

"Країни Східного партнерства мають зосередитися на вирішенні спільних викликів - протидії гібридній війні, дезінформації, маніпуляціям та іноземному втручанню", - сказав глава МЗС України.

Міністр особливо наголосив, що для поглиблення галузевої співпраці слід зосередитися на реалізації регіональних проєктів, поліпшити мережеві зв'язки, пожвавити енергетичну співпрацю.

"Відповіддю на використання Росією постачання енергоресурсів як зброї має стати диверсифікація маршрутів енергопостачання, зменшення залежності від російського викопного палива, перехід до чистої енергії, повна синхронізація енергосистеми України з електромережею ENTSO-E та інтеграція до європейських енергетичних ринків", - зазначив Кулеба.

Міністр розповів, що Україна активно розвиває відновлювану енергетику, щоб стати постачальником чистого водню у всій Європі. Насамперед йдеться про впровадження Водневих долин у Закарпатській та Одеській областях.

Міністр наголосив на важливості інтеграції українських залізничних, автомобільних і судноплавних внутрішніх водних шляхів в індикативні карти Транс'європейської транспортної мережі.

Кулеба також підтвердив намір України укласти Угоду про регіональний роумінг: "Враховуючи триваючу повномасштабну війну Росії проти України та надзвичайно складну економічну ситуацію в нашій країні, ми будемо готові підписати угоду за умови, що її положення будуть застосовані не раніше ніж через шість місяців після завершення воєнного стану".