Політика

18:29 11.12.2023

Кулеба про годинну розмову із Сіярто: Головною темою було рішення ЄС щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

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Кулеба про годинну розмову із Сіярто: Головною темою було рішення ЄС щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проведення переговорів з угорським колегою Петером Сіярто, на яких обговорювалося майбутнє рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

"Щойно завершив зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно одне одного знаємо, хоча справді від початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли й ґрунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання одне одного. В України та Угорщини є питання одне до одного. Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу", - розповів Кулеба у відеозверненні в інстаграмі.

Кулеба також повідомив, що доповідатиме президенту Володимиру Зеленському, а Сіярто доповідатиме своєму прем'єр-міністру. "Тим часом хочу дати один сигнал. Я ясно сказав: Петере, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", - наголосив Кулеба.

Теги: #кулеба #сіярто

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