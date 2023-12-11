Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження

Кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради - ІФ-У) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія в коментарі телеканалу "Рада", оприлюдненому в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради - 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).

Як повідомлялося, народні депутати, серед яких і Арахамія, запропонували знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп і фракцій.

Відповідний законопроєкт №10324 про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу депутатських фракцій (груп) зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з пропонованими змінами до регламенту, мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб.

Відповідно до чинного регламенту кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

Станом на сьогоднішній день найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" - 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). У депутатських групах "Відновлення України" і "За майбутнє" відповідно 16 і 17 членів.