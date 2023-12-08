Політика

13:14 08.12.2023

Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

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Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

Співголовою групи "Відновлення України" обрано народного депутата Антоніну Славицьку, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Антоніна Славицька стала співголовою групи "Відновлення України", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі.

За її словами, повідомив про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

На сьогодні співголовою групи також є Максим Єфімов, який подав заяву про дострокове складання депутатських повноважень. У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Єфімова.

 

Теги: #рада #депутати

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