Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

Співголовою групи "Відновлення України" обрано народного депутата Антоніну Славицьку, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Антоніна Славицька стала співголовою групи "Відновлення України", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі.

За її словами, повідомив про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

На сьогодні співголовою групи також є Максим Єфімов, який подав заяву про дострокове складання депутатських повноважень. У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Єфімова.