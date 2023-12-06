Політика

19:05 06.12.2023

Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

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Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

Анкара розраховує на взаємність США в питанні постачань Вашингтоном винищувачів F-16 у відповідь на ратифікацію турецьким парламентом заявки Швеції в НАТО, повідомляє в середу агентство "Анадолу" з посиланням на заяву президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Нехай наші колеги в США успішно проведуть питання поставок Туреччині F-16 через Конгрес одночасно з розглядом членства Швеції в НАТО парламентом Туреччини. Давайте зробимо ці кроки одночасно", - наводить агентство його слова.

Усі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини, вже ратифікували приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу. Швеція 2022 року подала заявку на вступ до НАТО. Туреччина, будучи членом альянсу, поставила умови, які Стокгольм повинен був виконати, щоб Анкара ратифікувала вступ.

Теги: #нато #президент #туреччина

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