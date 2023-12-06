У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни до законів із урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді альтернативний законопроєкт про внесення змін до деяких законів України з урахуванням експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

Як повідомляє сайт українського парламенту, відповідний законопроєкт №10288-1 зареєстровано 5 грудня.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати з усіх фракцій парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про повну загальну середню освіту", "Про національні меншини (спільноти) України", "Про медіа".

Згідно із законопроєктом, заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Законопроєкт гарантує право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд із державною мовою.

Згідно з документом, особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами ЄС, і почали здобувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, мають право продовжувати навчання цією мовою.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, обмеження щодо мов національних меншин (спільнот), які є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, переносяться із прикінцевих та перехідних положень законів України до тіла документів, у зв'язку із чим не мають часових рамок.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді внести зміни до законів у частині прав національних меншин з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії (№10288).