Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо кандидатури нардепа Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує парламенту визначитися шляхом голосування на пленарному засіданні з питання про призначення народного депутата Ярослава Юрчишина (фракція "Голос") на посаду голови комітету з питань свободи слова.

Відповідне рішення підтримали шість членів комітету з дев'яти присутніх на його засіданні в середу, повідомив перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина").

"Є рішення: комітет з питань Регламенту рекомендував на розсуд Верховної Ради розглянути питання про призначення Ярослава Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова. Проголосували: шестеро "за", троє утрималися. Сьогодні (6 грудня - ІФ-У) о 9:30 було засідання комітету", - сказав Євтушок у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що на засіданні комітету не знайшла підтримки пропозиція включити до порядку денного проєкт постанови №10306 від фракції "Європейська солідарність" щодо висунення на цю посаду депутата Ростислава Павленка.

"Порядок денний був сформований саме так: коли пропозицію вніс на голосування голова комітету, члени комітету не підтримали цей проєкт постанови. Його підтримали тільки я і Синютка (член фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка - ІФ-У)", - уточнив Євтушок.

Раніше, 29 листопада, голова фракції "Голос" Олександра Устінова внесла до Верховної Ради проєкт постанови №10296, яким запропонувала призначити Юрчишина на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова. Пізніше фракція "Європейська солідарність" висунула на цю посаду Павленка.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя та мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Печерський райсуд Києва 15 вересня обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата обвинувачують у державній зраді. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нестор Шуфрич - народний депутат кількох скликань Верховної Ради України (починаючи з третього), зокрема від політсил Партія регіонів (2012 рік) й "Опозиційний блок" (2014 рік). 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання ВР від нині забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) під номером 7 у списку як член партії. Був членом однойменної фракції (до її офіційної ліквідації в парламенті, після чого увійшов у депутатську групу "Платформа за життя та мир", що складається з членів колишньої "ОПЗЖ").