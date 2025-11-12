Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

Звільнення міністра юстиції України Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду та формування нового, вважають народні депутати Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Відставка двох міністрів це добре, але не достатньо. Справа Міндіча показує, що уряд формувався рішалами та смотрящіми, відповідальний не перед політиками та суспільством, а перед ними. Відтак має пройти очищення повністю", - написав Юрчишин в мережі Facebook.

На його думку, через це необхідна відставка всього уряду та формування нового після консультацій з політичними та суспільними гравцями, що могло б відновити довіру.

В свою чергу, Гончаренко також вважає, що у відставку мають піти не лише міністри енергетики та юстиції, а весь Кабмін.

"Далі має бути розпуск коаліції в Верховній Раді, якої і так немає. Коаліція має бути переформатована і сформована в коаліцію національного порятунку. Тільки тоді можна формувати новий Кабмін… І тільки після формування коаліції та нового Кабміну може все запрацювати. Якщо ми не запустимо це, ми можемо втратити країну", - написав він в соцмережах.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

До цього, зранку 12 листопада, Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків.

11 листопада фракція партії "Європейська солідарність" надіслала офіційний лист до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів.

10 листопада народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про звільнення з посади міністра юстиції Галущенка та з посади міністра енергетики Гринчук.