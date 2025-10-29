Інтерфакс-Україна
Події
18:39 29.10.2025

Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури

1 хв читати
Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури
Фото: https://www.facebook.com

Міністерство культури і стратегічних комунікацій вважає, що російська студія "Анімаккорд", що випускає мультфільм "Маша і Ведмідь" може бути спонсором тероризму, заявляє голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") з посиланням на відповідь міністерства.

"По-перше, в міністерстві виступають за санкції для цього російського продукту. По-друге, за результатами аналізу колеги з МКСК підтверджують, що власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ та, попри кіпрські офшори, зберігає сталий зв’язок із Росією через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності. А отже, цілком може бути спонсором тероризму", - написав Юрчишин в мережі Facebook.

Він додав, що відео-платформа YouTube від початку великої війни заблокувала монетизацію для російських авторів, проте ці обмеження не працюють, якщо перегляди йдуть з України.

"Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки", - написав депутат.

Як повідомлялося, раніше Національна поліція зазначала, що в разі застосування санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь" готова обмежити контент в Україні.

Теги: #юрчишин #мінкультури #мультфільм #тероризм

