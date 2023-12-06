Політика

12:03 06.12.2023

Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

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Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує парламенту достроково припинити повноваження народних депутатів Максима Єфімова (група "Відновлення України") і Дмитра Шпенова (позафракційний).

Члени комітету одноголосно (усі дев'ять присутніх проголосували "за") схвалили відповідні проєкти постанов №10317 та №10318 на засіданні в середу, повідомив перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина").

"На порядку денному були питання про складання повноважень Шпеновим і Єфімовим. Ми проголосували одноголосно", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Наразі у Верховній Раді пропонують достроково припинити повноваження народних депутатів Єфімова і Шпенова. Відповідні проєкти постанов №10317, №10318 зареєстрував народний депутат Сергій Кальченко (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, 1 грудня Єфімов оголосив про намір скласти мандат, а 4 грудня голова ВР Руслан Стефанчук поінформував, що до парламенту надійшла заява від Шпенова про дострокове припинення повноважень.

Максим Єфімов - народний депутат України восьмого і дев'ятого скликань Верховної Ради України. Уперше був обраний до парламенту 2014 року в окрузі №48 (місто Краматорськ, Донецька область) як самовисуванець. У 2019 році був обраний до ВР як безпартійний самовисуванець за цим самим округом. З 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи "Довіра", а до того був позафракційним.

На засіданні 22 травня 2022 року у ВР було створено нову депутатську групу "Відновлення України", до якої увійшла частина нардепів від колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і вихідці з групи "Довіра". До "Відновлення України" увійшли 17 депутатів на чолі з двома співголовами - Ігорем Абрамовичем і Максимом Єфімовим.

Дмитро Шпенов - народний депутат кількох скликань Верховної Ради. У 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів. У 2012-му Шпенова обрали за одномандатним виборчим округом №37 (Дніпропетровська область). До ВР восьмого скликання він пройшов як безпартійний самовисуванець за тим самим округом, був членом фракції "Опозиційний блок".

У 2019 році був обраний до ВР дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом. Позафракційний. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Член Комітету з правової політики.

Теги: #комітет #повноваження #нардепи

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