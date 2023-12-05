У Верховній Раді мають намір у п'ятницю "протягнути" законопроєкт про криміналізацію контрабанди - нардеп Железняк

Верховна Рада має намір на пленарному засіданні найближчої п'ятниці, 8 грудня, розглянути в другому читанні законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди, на ухваленні якого наполягає Європейська комісія, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Цієї п'ятниці намагатимуться протягнути (законопроєкт - ІФ-У) №5420 про криміналізацію контрабанди. У такому вигляді, як воно є зараз, то законопроєкт перетворить на жах одразу роботу всіх: митниці, правоохоронців і бізнесу... І не вірте в казки про те, що саме в такому поганому вигляді - це вимога ЄС", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420 Верховна Рада схвалила в першому читанні в середині липня цього року.