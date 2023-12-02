Політика

12:36 02.12.2023

Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

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Після президентських виборів у РФ "гра" буде на боці західних лідерів - визнавати легітимність Путіна чи ні, заявив Зеленський

Після президентських виборів у Росії, які відбудуться в березні, західні лідери мають вирішити, чи визнавати легітимність Володимира Путіна, якщо він на них піде і виграє, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає", - заявив Зеленський в інтерв'ю АР, повну версію якого пресслужба президента опублікувала в суботу в телеграм-каналі.

За його словами, після 2014 року таких потужних ударів по ізоляції Росії не було, незважаючи на окупацію нею частини Донбасу і Криму.

"І зараз, якщо Путін піде на вибори, а є велика ймовірність цього, і також дуже велика ймовірність, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи став би він закликати міжнародних лідерів назвати підсумки виборів у РФ нелегітимними, Зеленський заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів".

"Щоб мені не доводилося цього робити - телефонувати, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди і, безумовно, в Україну", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський упевнений, що в Росії опозиції Путіну не існує.

"Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим самим дияволом у середині", - заявив він.

 

Теги: #путін #зеленський

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