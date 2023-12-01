Єрмак провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру - про підтвердження закінчення війни

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в аеропорту "Бориспіль" провів зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру про підтвердження закінчення війни, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів десяту зустріч із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, з питань імплементації Формули миру Володимира Зеленського", - ідеться в повідомленні пресслужби в п'ятницю ввечері.

Як повідомляється, захід був присвячений реалізації десятого пункту Формули про підтвердження закінчення війни. До обговорення, яке відбулося на території міжнародного аеропорту "Бориспіль", долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

За словами Єрмака, за рік запропонована президентом України Формула миру стала цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов'язані. "Радий констатувати прогрес по кожному з дев'яти пунктів, які ми вже опрацювали", - зазначив він. Єрмак сказав, що справедливий, всеосяжний і тривалий мир можливий тільки як результат колективної волі та колективних дій. "Запобігти повторенню війни можна лише в один спосіб - через надійні багатосторонні гарантії безпеки для України та рішучу демонстрацію єдності й відданості відповідальних держав, які поважають міжнародне право".

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт "Бориспіль" став першим об'єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дасть змогу безпекова ситуація. "Дев'ять пунктів Формули відображають найважливіші елементи майбутнього, побудованого на справедливому, міцному, стійкому мирі. Саме такий мир зараз потрібен не лише Україні, а й усьому світу. Жодного умиротворення. Кінець війни – це єдине можливе рішення. Про це – заключний пункт Формули миру", - наголосив він.

Сибіга розповів, що до робочої групи №10 на рівні послів, яку він очолює разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, входять представники 20 держав і міжнародних організацій. За його словами, експерти розробляють модальності того, як покласти край цій війні, і перший результат роботи може бути презентовано на наступній зустрічі радників із національної безпеки.

Згідно з повідомленням пресслужби, міністр оборони України Рустем Умєров, зі свого боку, зазначив, що російські війська не руйнували б Авдіївку та багато інших українських міст, якби міжнародна система безпеки мала вплив на Росію. Тому настав час оновити архітектуру міжнародної безпеки. На переконання міністра, єдиний спосіб забезпечити гарантії миру - перемогти Росію на полі бою. Щоб завдати такого нищівного удару по агресору, українські воїни повинні мати новітні технології та зброю, яка може дати асиметричну відповідь на російські промислові можливості та людські ресурси. І Україна має деякі власні розробки, а також готова до спільного виробництва, досліджень і розробок із партнерами.

Як повідомляється, на думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, оптимальним юридичним механізмом завершення війни є багатосторонній договір, до якого можуть бути залучені багато різних зацікавлених підписантів. "Не тільки Україна і Росія, а також і гаранти. Можливо, навіть треті сторони з окремими зобов'язаннями", - пояснив він.

Крім того, за словами міністра, помилки минулого говорять про необхідність чітких формулювань і наявності юридично прописаних зобов'язань. "Ми також хотіли б, щоб цей документ ратифікували парламенти країн, які його підпишуть", - зазначив Малюська.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у зверненні до присутніх наголосила, що лише повноцінний безпековий документ або система безпекових документів і гарантій їхнього дотримання можуть зупинити агресію назавжди.

"Парламентський вимір дипломатії надзвичайно важливий для пункту десятого Формули миру. Очевидно, що фінальний документ про встановлення миру підписуватиметься не лише двома країнами. Сталий мир у разі закінчення війни може бути забезпечений лише консолідацією країн світу та суспільної думки народів, які представляють їхні парламенти", - переконана вона.

Учасники зустрічі також заслухали звернення президента міжнародної неурядової організації громадських діячів The Elders, колишньої президентки Ірландії Мері Робінсон та ексгенерального секретаря ООН Пан Гі Муна, які закликали всі країни докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в Україні на основі ключових принципів Статуту ООН.

Із мотиваційною промовою до учасників також звернувся посол United24 Річард Бренсон.

В обговоренні Формули миру, зокрема її десятого пункту, взяли участь посли США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, Франції, Японії, Нідерландів, Бразилії, ПАР, Індії, Литви, Норвегії, тимчасовий повірений Польщі в Україні, голова Офісу Ради Європи в Україні, посли Швейцарії, Румунії та Латвії, інші учасники.

Дипломати наголошували на тому, що справедливий і сталий мир має базуватися на засадах поваги до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Підсумовуючи, Єрмак акцентував, що з кожною зустріччю на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики їхніх учасників стає дедалі більше, і на початку 2024 року має відбутися наступна. "Дедалі більш досяжним стає Глобальний саміт миру - зібрання лідерів світу, відданих якнайшвидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром", - сказав він.

Єрмак нагадав, що під час зустрічі радників на Мальті було заслухано звіти перших п'яти робочих груп. Він також анонсував четверту зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться незабаром. Після цього можна буде переходити до обговорення порядку денного та проведення першого установчого Глобального саміту миру.