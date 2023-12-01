Політика

19:43 01.12.2023

Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

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Зеленський: Має бути наш, український сценарій відповіді на війну РФ і нашої позиції на міжнародних майданчиках на 2024-й рік

В Україні має бути власний український сценарій відповіді на російську агресію, яка триває, та позиції на міжнародних майданчиках на наступний, 2024 рік, заявив президент Володимир Зеленський, додавши, що такі сценарії в державі наразі аналізуються.

"На Ставці була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України (Олександра Литвиненка - ІФ-У) щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії - і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції з цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам".

Він наголосив, що це, зокрема, стосується і питань мобілізації. Президент також зазначив, що чекає від органів влади комплексних рішень щодо змін у ній.

"Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни - і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво і Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції - я чекаю на комплексні рішення", - сказав Зеленський.

 

Теги: #війна #росія #сценарій

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