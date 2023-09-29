Політика

19:45 29.09.2023

Посол ЄС в Україні: Приєднання України до Євросоюзу до 2030 року - реалістична мета

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Посол ЄС в Україні: Приєднання України до Євросоюзу до 2030 року - реалістична мета

Україна має всі шанси приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року, однак для цього необхідно провести багато реформ, заявила глава представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді".

"З часу ескалації війни, з моменту вторгнення до України в лютому минулого року я пояснювала всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше. Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів. Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін, якщо дуже-дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, і це непросто. Утім, це реально", - наголосила Матернова.

Водночас, уточнила вона, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна, а й інституційні та політичні зміни в самому Європейському Союзі.

"ЄС має бути готовий до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень кількість членів ЄС не може розширюватися до нескінченності. Тому дуже важливо усвідомлювати, що не лише Україна потребує реформ, а і Європейський Союз інституційно та політично потребує реформування. А це нелегко зробити", - пояснила посол.

Вона також висловила сподівання, що рішення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС буде ухвалено вже в грудні.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що Україна завершить роботу над сімома кроками. Я про ті відомі сім кроків, які Єврокомісія визначила у своїй рекомендації в червні 2022 року, коли Україна та Молдова разом отримали статус кандидата у члени ЄС. І президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав: він розраховує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися. Особисто я вірю і розраховую, що у грудні лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України. Але остаточне набуття членства України в ЄС забере ще деякий час. На цьому шляху є ще багато вимог, які ваша країна повинна виконати. Але принципово важливо отримати політичне рішення про початок переговорів", - наголосила Матернова.

 

Теги: #членство #євросоюз #перспективи

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