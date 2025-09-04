Інтерфакс-Україна
18:23 04.09.2025

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в Європейському Союзі є важливим пунктом гарантій безпеки, який винесено в окремий пункт, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесен в окремий пункт", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Парижі.

Теги: #україна #гарантії_безпеки #єс #членство

