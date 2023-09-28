Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

Неправдивий наратив про начебто невдячність українців народу та уряду Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки не тільки України та Польщі, а й Європи загалом, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вважаю стратегічно загрозливим не нинішню проблему із зерном - її буде вирішено, - а те, що активно розкручується наратив про начебто невдячність українців. Це відверта неправда. Україна дуже щиро й глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив від початку російської агресії плече і відкрив обійми. Ми про це казали 100 разів і ще 100 разів скажемо. Але те, що в голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, йдеться не лише про наслідки для відносин між народами України та Польщі, а про негативні наслідки "для безпеки українців, поляків та Європи загалом".