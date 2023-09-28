Політика

11:15 28.09.2023

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

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Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що з наближенням виборчих перегонів у США кількість "дратівливих" для українців заяв, які йтимуть звідти, збільшиться.

"Безумовно, і в Республіканській, і в Демократичній партії є голоси, які кажуть, що США треба вийти з цієї історії (щодо підтримки України - ІФ-У). Але вони перебувають в абсолютній меншості. Утім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми будемо чути заяв, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори, і ті, хто йде проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що республіканці не є однорідними, поділивши їх умовно на "рейганістів" і "трампістів".

"Є два умовно базові "мейнстрим-крила". Одне крило - це так звані рейганісти, а друге - це умовні "трампісти". І ми розуміємо, що рейганівське крило - це якраз такі беззастережні проукраїнські "яструби". "Трампісти" є більше в контексті наступних виборів. Але вони, їхня мейнстрим-частина, не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов'язують її продовження з іще більшою прозорістю, з іще більшою ефективністю використання ресурсів, які надають від США", - пояснив міністр.

Говорячи про останні заяви Рона Десантіса, губернатора Флориди, одного з конкурентів Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії, щодо зменшення підтримки України, Кулеба наголосив, що "чим ближче до виборів, тим більше ми будемо чути дратівливих заяв".

"Тому що це вибори. Але головне, щоб рішення на користь безпеки України і світу продовжували ухвалювати", - сказав міністр.

За словами Кулеби, під час спілкування з нинішньою владою в Конгресі він не відчув, що передвиборчі кампанії у США вже розпочалися.

"Президент розпочав ранок із зустрічі якраз зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. Розмова була дуже конструктивна, змістовна. Потім була зустріч із сенаторами. Усе теж було в позитиві. А зустріч із президентом США Джо Байденом була не просто конструктивною, а орієнтованою на результат і стратегічне бачення. Тобто видно, що коли Сполучені Штати кажуть, що вони будуть поруч з Україною стільки, скільки потрібно, вони саме це й мають на увазі", - наголосив очільник відомства.

За словами міністра, Україна розуміє, що коли "опоненти адміністрації Байдена атакуватимуть адміністрацію в питанні України, то в них ключовою темою буде начебто неефективність використання американських коштів і корупція в Україні".

"І по першому, і по другому треку ми робимо дуже багато. За ці півтора року жодної претензії від американських аудиторів щодо використання коштів не було. Щодо корупції - всі бачать кроки, які вживає президент, парламент, уряд. Але те, що адміністрація Байдена готується відбивати ці атаки, - так, це можна визнати. Але підкреслю: тут у нас дуже сильна зараз позиція, і я переконаний, що вона такою і залишиться", - пояснив Кулеба.

Теги: #сша #вибори #україна #кулеба

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