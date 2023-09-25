Політика

21:12 25.09.2023

Будапешт не допомагатиме Україні на світовій арені, доки Київ не вирішить проблеми угорської меншини - Орбан

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Будапешт не допомагатиме Україні на світовій арені, доки Київ не вирішить проблеми угорської меншини - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив у понеділок, що не має наміру надавати підтримку Києву на міжнародній арені доти, доки Київ не розв'яже проблему дотримання прав етнічних угорців, які проживають в Україні.

"Ми не будемо підтримувати Україну з будь-яких питань на міжнародних зустрічах доти, доки не буде відновлено закони, які б гарантували права закарпатських угорців", - заявив Орбан у парламенті. Його висловлювання наводить агентство ЕФЕ.

За його словами, особливо йдеться про права, щодо системи освіти для етнічних угорців.

 

 

Теги: #україна #угорщина #позиція

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