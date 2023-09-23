Політика

16:47 23.09.2023

Стефанчук: У Раді поки що немає 226 голосів для заборони церков, керованих із Росії

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Стефанчук: У Раді поки що немає 226 голосів для заборони церков, керованих із Росії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для ухвалення законопроєкту про заборону в Україні церков, керованих із Російської Федерації (№8371).

"Парламент - це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки що немає 226 голосів для [ухвалення] такого важливого законодавчого акта. Виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто порадувати Російську Федерацію, це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - сказав Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки що триває внутрішня дискусія, яка відбувається не тільки всередині "Слуги народу", а зокрема і в рамках інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Як повідомлялося, 17 лютого комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу урядовий законопроєкт (№8371) щодо заборони діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі.

У квітні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликала парламент ухвалити законопроєкт № 8371. Тоді Стефанчук зазначив, що Рада розгляне пропозиції ВРЦіРО та ухвалить зважене рішення щодо них.

Теги: #рада #церкви #стефанчук

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