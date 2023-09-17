Політика

14:29 17.09.2023

Віталій Кличко на саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині говорив про підтримку України та передумови швидкої відбудови України

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Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині як один із ключових спікерів і говорив про посилення підтримки України та важливість реформ. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує сайт КМДА.

"Разом з колишнім радником з Національної безпеки та послом США в ООН Джоном Болтоном взяв участь у дискусії  "План Маршалла ІІ – Як швидко почати відбудову України". Наголосив, що від наших партнерів очікуємо подальшого нарощування всіх видів допомоги Україні, незважаючи на можливі економічні труднощі та голоси скептиків. Бо перемога над оскаженілим агресором важлива не тільки для України", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що успіх відбудови України залежить від того, якою державою вона вийде з війни.

"Критично важливо втілювати реформи навіть в умовах воєнного стану. Серед завдань залишається судова реформа, боротьба з корупцією, ефективне державне управління, сильне місцеве самоврядування. На цьому наголошують і наші партнери. Бо ці перетворення - ключові  для набуття Україною  членства в ЄС, що теж матиме виключне значення для повоєнної відбудови України", - підкреслив Віталій Кличко.

Інститут Стерна Стюарта є партнером Мюнхенської безпекової конференції та одним з найавторитетніших аналітичних центрів і має великий вплив на формування політичної думки в Німеччині. В саміті Інституту Стерна Стюарта беруть участь впливові політики та бізнесмени з різних країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту в Німеччину Віталій Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, після чого натякнув на позитивні рішення щодо забезпечення України далекобійною зброєю. 

Також Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив підтримку вступу України до ЄС. Інтеграція нашої держави в європейські й трансатлантичні структури — це запорука миру й стабільності в усій Європі, наголосив Віталій Кличко.

Теги: #кличко #саміт #німеччина

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