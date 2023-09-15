Політика

20:51 15.09.2023

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

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Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

Польща має намір продовжити обмеження на імпорт української сільгосппродукції, незважаючи на рішення Європейської комісії про скасування обмежень із 15 вересня, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Польське агентство преси (PAP), про це Моравецький сказав під час зустрічі з виборцями в місті Елк.

"Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність схвалення ЄС. Ми зробимо це, тому що це в інтересах польського фермера", - зазначив прем'єр Польщі.

"З приводу рішення Європейської комісії прем'єр-міністр Моравецький недвозначно заявив на зустрічі в Елку, що Польща продовжить ембарго на українське зерно", - написав прессекретар уряду Польщі Пьотр Мюллер у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер).

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія в п'ятницю оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня за деякими умовами, які дозволять уникнути нового стрибка зерна.

Єврокомісія ввела тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам.

Теги: #зерно #імпорт #польща

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