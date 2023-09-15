Офіційно підтверджено зустріч Зеленського з Нетаньягу - посольство України в Ізраїлі

Офіційно підтверджено заплановані зустрічі прем'єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві України в Ізраїлі.

"Одразу після завершення іудейського нового року Біньямін Нетаньягу вилетить до США, де виступить перед ГА ООН (п'ятниця, 22 вересня), а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед запланованих - зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Це перша особиста зустріч після початку повномасштабної війни РФ проти України. Нетаньягу піддавався жорсткій критиці за те, що є чи не єдиним лідером демократичної країни, який так і не наважився відвідати Київ", - ідеться в повідомленні.

Крім того, оголошено про зустріч Нетаньягу і Байдена в межах Генасамблеї, а не окремо в Білому домі, як хотіла ізраїльська сторона.

"Небажання американської адміністрації приймати Нетаньягу у Вашингтоні, а також тривалий час відмови у двосторонній зустрічі з президентом США було чітким і жорстким сигналом ізраїльському лідеру щодо тієї політики, яку проводить Ізраїль і усередині країни, і в регіоні", - заявили в посольстві.