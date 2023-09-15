Політика

10:26 15.09.2023

У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

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У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

Міністерство закордонних справ України, коментуючи відеоролик, у якому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що світ страждає від наслідків війни не через агресію РФ, а через політику ЄС, закликало Брюссель запитати пояснення в Будапешта, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який днями відвідав Гонгконг. На нашу думку, в Брюсселі мають запитати пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії", - написав Ніколенко у фейсбуці, прикріпивши до посту відповідне відео.

У МЗС України наголосили, що тут уже йдеться не тільки про Україну, а і про "намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії".

 

Теги: #мзс #сіярто

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