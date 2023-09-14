Блінкен: Мета США – перешкодити РФ досягти успіху в її агресії проти України

Мета США полягає в тому, щоб перешкодити Росії досягти стратегічного успіху в її агресії проти України, а також забезпечити економічне, військове та демократичне процвітання української держави, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Кінцева мета подвійна. Насамперед, звичайно, це відмовити Росії у будь-якому стратегічному успіху в Україні, тому що якщо ми цього не зробимо, то, як я вже казав, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", - сказав він в оприлюдненому. у середу інтерв'ю Pod Save The World.

Блінкен зазначив, що Росія вже зазнала невдачі у своїх спробах стерти Україну з карти, покласти край її ідентичності як незалежній країні, а також приєднати її до РФ. Тепер, за його словами, де саме будуть проведені кордони, залежить головним чином від самих українців, які продовжують свій контрнаступ.

"І ми прагнемо підтримувати їх, щоб максимально збільшити їхню здатність повернути інші території, що захопили Росією", - зазначив Блінкен, додавши, що російський агресор досі контролює близько 17% території України.

Держсекретар також додав, що США прагнуть, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала, для чого продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті мета полягає у тому, щоб "Україна могла стати на ноги".

Він наголосив, що Україна має досягти моменту, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному та демократичному плані.