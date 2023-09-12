Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Про це він написав у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відразу після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про намір звернутися до президента з проханням накласти вето на цей документ.