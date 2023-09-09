Політика

23:26 09.09.2023

РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною - Скибицький

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РФ на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“До речі, як ви бачите на слайді, РФ уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер". Таким чином, йде методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави”, - заявив він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Також Скибицький наголосив, що РФ активно застосовує проти українських військ авіацію, проте боїться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

“Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які прямують на цивільні, військові об'єкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надано нашій державі, і вони ефективні, вони дозволяють захищати нашу державу”, - додав він.

Теги: #україна #війна #yes_annual_meeting

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