Політика

23:06 09.09.2023

Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

1 хв читати

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на його особисту думку війна РФ проти України не буде довготривалою.

“Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника”, - заявив Буданов на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, росіяни фізично не можуть проводити довготривалі дії.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін - то цілком зрозуміло, що ви будете праві", - сказав начальник військової розвідки.

Теги: #україна #війна #yes_annual_meeting

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:49 09.09.2023
"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

23:40 09.09.2023
Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

22:49 09.09.2023
РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

22:39 09.09.2023
Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

22:32 09.09.2023
Україна працює над механізмами залучення коштів за рахунок заморожених активів РФ для їх конфіскації – заступник глави ОП

Україна працює над механізмами залучення коштів за рахунок заморожених активів РФ для їх конфіскації – заступник глави ОП

20:11 09.09.2023
Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

19:12 09.09.2023
Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

Шмигаль: Україна спрямувала понад 60 млрд грн на швидке відновлення

05:13 09.09.2023
США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ

США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ

03:41 09.09.2023
У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

02:31 09.09.2023
МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

ОСТАННЄ

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Порошенко: Головне завдання нового міністра оборони - ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА