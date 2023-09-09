Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на його особисту думку війна РФ проти України не буде довготривалою.

“Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника”, - заявив Буданов на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, росіяни фізично не можуть проводити довготривалі дії.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін - то цілком зрозуміло, що ви будете праві", - сказав начальник військової розвідки.