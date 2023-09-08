Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що готовий до проведення виборів у 2024 році, однак відзначив проблему організації виборів на окупованих територіях.

"Що робити з питанням тимчасово окупованих територій і людей? Усі українці на окупованих територіях дуже важливі. Але щодо тих українців, які 24 лютого (2022 року - ІФ-У) потрапили під окупацію. Що робити насамперед з ними? Як вони будуть? Як вони покажуть своє волевиявлення?" - сказав він, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю в Києві.

За словами Зеленського, ми маємо зробити все, щоб наші військові голосували. Ті, хто "в окопах, які перебувають на першій лінії: вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати".

"Ми говоримо про спостерігачів. Ми хочемо, щоб були вибори демократичні, спостерігачі мають бути, а як вони будуть в окопах?" - поставив запитання Зеленський.

"Третя історія - щодо людей, які за кордоном. Там мільйони людей. Як вони голосуватимуть? Інфраструктури в нас немає. Тобто, ми маємо задіяти відповідну інфраструктуру інших держав", - зазначив він.

Раніше питання проведення виборів у 2024 році порушив сенатор Ліндсі Грем. Водночас їх проведення під час воєнного стану заборонено законодавством України.