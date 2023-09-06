Політика

17:21 06.09.2023

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

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Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили в Києві новий, 12 пакет підтримки у сфері оборони.

"У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. В українських військових завдання - якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають наразі виконати сили оборони", - сказав він на пресконференції після зустрічі.

За словами Зеленського, "обговорюємо розширення наших можливостей тренування, прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів у захист країни".

"Україна вдячна за передане обладнання з розмінування, за підготовку українських фахівців. У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", - сказав Зеленський.

Звісно, зазначив він, Україна запрошує Данію і данські компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, "який ми готуємо на цю осінь".

Зеленський зауважив, що "наша інфраструктура, насамперед продовольчий експорт, морські порти України, також зазнають постійних ударів. І ми обговорили, що ми ще можемо зробити, щоб їх захистити. Захистити наші порти, захистити можливість нашого коридору життя, коридору зернового працювати".

Президент "вдячний Данії за реальну, дієву увагу до нашої Миколаївської області, насамперед міста Миколаїв. Вдячний за реалізовані проєкти".

"9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей", - зазначив він.

Теги: #данія #зеленський #фредеріксен

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