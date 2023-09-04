Політика

18:06 04.09.2023

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

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Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

Чорноморська зернова ініціатива має відновити своє функціонування, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

"Якщо хтось зустрічається без України, це не означає, що вони говорять без України", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами в понеділок.

Кулеба зазначив також, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно був із візитом у Києві, і в них була "дуже предметна розмова".

"Потім він поїхав до Москви. Ми розуміємо логіку обговорення. Наша позиція дуже проста. Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено. По-друге, її має бути відновлено не за рахунок шантажу, виконання забаганок РФ", - заявив глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна наполягає на тому, що потрібно розвивати альтернативний коридор.

"Технічна можливість для цього є. Треба зміцнити додаткову можливість безпеки. Ми вже показали, що це працює. Ми бачимо, до речі, як з'являються країни, які виявляють інтерес до того, щоб допомогти нам в організації функціонування цього коридору на стабільній основі", - сказав Кулеба.

Він додав, що жодних правових політичних підстав для виходу РФ з угоди не було.

"Якщо наразі йти їм на поступки, вони повернуться, через місяць вони знову вийдуть і висунуть нові вимоги. І третє, паралельно з огляду на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вже вийшли", - сказав Кулеба.

Крім того, очільник МЗС зазначив, що між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом є довірливі стосунки.

"Я переконаний, що за результатами розмови Ердогана з Путіним підуть контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським. І вони детально поговорять, про що йшлося і про що домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - висловив упевненість міністр.

Теги: #кулеба #зернова_угода

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