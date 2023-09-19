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19:52 19.09.2023

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

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Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Як повідомляє пресслужба президента України, лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.

Зеленський наголосив на важливості участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо Української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників щодо реалізації пунктів Формули.

"Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання", - зазначив глава Української держави.

Сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Було відзначено необхідність відновлення функціонування "зернового коридору" в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів в Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами, попри непросту ситуацію", - наголосив президент України.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Глава Української держави окремо наголосив на важливості пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.

Теги: #пар #відновлення #зернова_угода

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