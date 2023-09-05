Політика

14:42 05.09.2023

Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

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Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

Турецька сторона продовжує контактувати з ООН у питанні відновлення "зернової угоди", заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення із Сочі (РФ), повідомляє агентство "Анадолу".

Ердоган заявив про намір обговорити це питання з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час майбутнього візиту до Нью-Йорку. Він також висловив сподівання на завершення конфлікту РФ і України справедливим і стійким миром на основі міжнародного права, і запевнив, що Анкара готова зробити внесок у цей процес.

 

Теги: #туреччина #ердоган #зернова_угода

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