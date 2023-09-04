Політика

17:20 04.09.2023

Туреччина закликає до відновлення зернової угоди - ЗМІ

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Туреччина закликає до відновлення зернової угоди - ЗМІ

Туреччина вважає, що Чорноморську зернову ініціативу слід продовжити, усуваючи наявні недоліки, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає інформаційне агентство Анадолу.

Як повідомляється, таку заяву Ердоган зробив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

За словами Ердогана, альтернативні "зерновій угоді" пропозиції не принесли аналогічної Чорноморській зерновій ініціативі "стійкої, безпечної та сталої моделі, що ґрунтується на співпраці між сторонами".

Турецький лідер також наголосив, що Анкара сповнена рішучості продовжувати зусилля зі встановлення міцного миру, стабільності та процвітання в регіоні.

Як пишуть росЗМІ, Ердоган на пресконференції за підсумками російсько-турецьких переговорів сказав: "Ми приготуємо новий пакет у консультаціях з ООН, і я вважаю, що зможемо домогтися результату. Туреччина докладе всіх зусиль, і ми віримо, що в найкоротші терміни досягнемо результату в плані цієї угоди".

 

Теги: #ердоган #зернова_угода

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