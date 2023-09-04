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20:34 04.09.2023

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

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Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

Україні необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої Росія вийшла в липні, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає CNN.

"Для того щоб мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз важливе зерно, яке спрямовуватиметься в найменш розвинені злиденні африканські країни", - сказав Ердоган на спільній пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним після зустрічі в Сочі.

Як повідомляє CNN, при цьому він додав, що Путін "справедливо не схвалює, якщо 44% зерна піде в європейські країни". За словами Ердогана, Туреччина підготувала нову пропозицію ООН щодо відновлення "зернової угоди", яка передбачає "важливі поліпшення".

"З турецького боку я вірю, що найближчим часом ми зможемо досягти рішення, яке виправдає очікування (щодо "зернової угоди", - ред.)", - сказав він.

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього РФ стала обстрілювати українські порти і зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути, насамперед, призначені для виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса і Південний ще із початку повномасштабного вторгнення Росії.

16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди", а 26 серпня - ще одне.

 

 

 

Теги: #туреччина #зернова_угода

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