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18:29 11.09.2023

Кулеба про санкційні поступки РФ в обмін на відновлення "зернової угоди": Питання про "обнулення" санкцій взагалі не може стояти

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Кулеба про санкційні поступки РФ в обмін на відновлення "зернової угоди": Питання про "обнулення" санкцій взагалі не може стояти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію в ЗМІ про можливі санкційні поступки РФ заради її повернення до "зернової угоди", заявив, що йому відомо про підтримку поступок "деякими силами".

"Питання про "обнулення" санкцій взагалі в принципі не може стояти. Тому що якщо наразі щось "обнулити", то завтра Росія розбомбить іще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

Він зазначив, що вони з Бербок говорили про санкції проти РФ і "зернову угоду".

"І мені відомо, що є деякі сили, які підтримують поступки РФ у цьому. Я не кажу, що Анналена підтримує, але є такі сили. Я чітко сказав, що якщо в когось є бажання дозволити сім'ї Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити декілька сотень мільйонів доларів на "Россельхозбанку" - можете підключати його до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе якусь повагу після цього - мені складно уявити", - заявив Кулеба.

Раніше Bild повідомляв, що ООН веде "таємні переговори" з РФ про укладення угоди, в межах якої в обмін на відновлення "зернової угоди" буде скасовано основні санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теги: #санкції_рф #кулеба #зернова_угода

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