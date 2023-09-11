Кулеба про санкційні поступки РФ в обмін на відновлення "зернової угоди": Питання про "обнулення" санкцій взагалі не може стояти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію в ЗМІ про можливі санкційні поступки РФ заради її повернення до "зернової угоди", заявив, що йому відомо про підтримку поступок "деякими силами".

"Питання про "обнулення" санкцій взагалі в принципі не може стояти. Тому що якщо наразі щось "обнулити", то завтра Росія розбомбить іще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

Він зазначив, що вони з Бербок говорили про санкції проти РФ і "зернову угоду".

"І мені відомо, що є деякі сили, які підтримують поступки РФ у цьому. Я не кажу, що Анналена підтримує, але є такі сили. Я чітко сказав, що якщо в когось є бажання дозволити сім'ї Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити декілька сотень мільйонів доларів на "Россельхозбанку" - можете підключати його до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе якусь повагу після цього - мені складно уявити", - заявив Кулеба.

Раніше Bild повідомляв, що ООН веде "таємні переговори" з РФ про укладення угоди, в межах якої в обмін на відновлення "зернової угоди" буде скасовано основні санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.