У МЗС Франції заявляють, що влада Нігеру не має прав на висилку французького посла

Франція знову підтвердила позицію щодо продовження присутності свого посла в Нігері, незважаючи на тиск путчистів, які захопили владу і мають намір видворити з країни французького дипломата.

"Він наш представник при законній владі Нігеру (...), ми не повинні підкорятися вказівкам міністра, який не має жодної легітимності", - заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Monde.

"Цим пояснюється продовження присутності нашого посла. Ми дбаємо про те, щоб він міг безпечно протистояти тиску путчистів", - наголосила французька міністерка закордонних справ.

Минулого четверга військові, які захопили владу в Нігері 26 липня, поінформували французьку сторону, що "дали вказівки поліцейській службі" приступити "до видворення" посла Франції Сільвена Ітте.

Військовий режим Нігеру зажадав 25 серпня, щоб французький дипломат покинув країну протягом 48 годин, і оголосив Парижу про відкликання агремана послу. У середу, 31 серпня, військові доручили поліції здійснити висилку дипломата з Нігеру, знову давши йому на збори 48 годин.

Французький уряд, який не визнає владу заколотників, вважає, що у путчистів немає законного права вимагати від'їзду глави дипмісії.

Як раніше передавала радіостанція Europe 1, посол Франції, якого охороняють три спецпризначенці - фахівці із захисту VIP-персон, і його сім'я тепер позбавлені військовим режимом дипломатичного імунітету. Це означає, що за межами посольства ставлення до нього буде таке саме, як до будь-якого француза в країні: його автомобіль і багаж зможуть оглянути, а свободу обмежити.

Europe 1 також нагадала про наявність у Нігері 1,5 тис. французьких військовослужбовців, які більше не виходять за межі своєї бази. І хоча їх тепер не видно на вулицях Ніамея, вони готові, за словами високопоставленого військового, "відповісти на можливе насильство щодо інтересів Франції в країні".

Частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила 26 липня проти глави держави Мохамеда Базума, який був відсторонений від влади. Генштаб ЗС Нігеру підтримав бійців, які влаштували заколот. Новим лідером було оголошено генерала Абдурахмана Тчіані.

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Євросоюз, Франція, США засудили військовий переворот і зажадали звільнити Базума і відновити його на посаді президента.