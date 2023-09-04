Політика

07:21 04.09.2023

У МЗС Франції заявляють, що влада Нігеру не має прав на висилку французького посла

2 хв читати

Франція знову підтвердила позицію щодо продовження присутності свого посла в Нігері, незважаючи на тиск путчистів, які захопили владу і мають намір видворити з країни французького дипломата.

"Він наш представник при законній владі Нігеру (...), ми не повинні підкорятися вказівкам міністра, який не має жодної легітимності", - заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Monde.

"Цим пояснюється продовження присутності нашого посла. Ми дбаємо про те, щоб він міг безпечно протистояти тиску путчистів", - наголосила французька міністерка закордонних справ.

Минулого четверга військові, які захопили владу в Нігері 26 липня, поінформували французьку сторону, що "дали вказівки поліцейській службі" приступити "до видворення" посла Франції Сільвена Ітте.

Військовий режим Нігеру зажадав 25 серпня, щоб французький дипломат покинув країну протягом 48 годин, і оголосив Парижу про відкликання агремана послу. У середу, 31 серпня, військові доручили поліції здійснити висилку дипломата з Нігеру, знову давши йому на збори 48 годин.

Французький уряд, який не визнає владу заколотників, вважає, що у путчистів немає законного права вимагати від'їзду глави дипмісії.

Як раніше передавала радіостанція Europe 1, посол Франції, якого охороняють три спецпризначенці - фахівці із захисту VIP-персон, і його сім'я тепер позбавлені військовим режимом дипломатичного імунітету. Це означає, що за межами посольства ставлення до нього буде таке саме, як до будь-якого француза в країні: його автомобіль і багаж зможуть оглянути, а свободу обмежити.

Europe 1 також нагадала про наявність у Нігері 1,5 тис. французьких військовослужбовців, які більше не виходять за межі своєї бази. І хоча їх тепер не видно на вулицях Ніамея, вони готові, за словами високопоставленого військового, "відповісти на можливе насильство щодо інтересів Франції в країні".

Частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила 26 липня проти глави держави Мохамеда Базума, який був відсторонений від влади. Генштаб ЗС Нігеру підтримав бійців, які влаштували заколот. Новим лідером було оголошено генерала Абдурахмана Тчіані.

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Євросоюз, Франція, США засудили військовий переворот і зажадали звільнити Базума і відновити його на посаді президента.

 

Теги: #посол #мзс #франція #нігер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 02.09.2023
МЗС України про скасування рішення запросити послів РФ і Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії: Перемога гуманізму

МЗС України про скасування рішення запросити послів РФ і Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії: Перемога гуманізму

04:26 02.09.2023
Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

20:44 01.09.2023
Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

19:39 01.09.2023
Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

19:31 01.09.2023
Резніков провів переговори з міністром оборони Франції

Резніков провів переговори з міністром оборони Франції

13:14 01.09.2023
У МЗС України засудили запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії

У МЗС України засудили запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії

00:49 01.09.2023
У Франції зафіксовано перший випадок нового підвиду COVID-19 "пірола" - ЗМІ

У Франції зафіксовано перший випадок нового підвиду COVID-19 "пірола" - ЗМІ

00:10 31.08.2023
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні

13:13 29.08.2023
Мерка Парижа супроводить гумконвой із Єревана до Лачинського коридору

Мерка Парижа супроводить гумконвой із Єревана до Лачинського коридору

01:03 29.08.2023
МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

Україна готова розпочати переговори щодо безпекових гарантій з Японією якнайшвидше - розмова Зеленського та Кісіди

Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

Зеленський хотів би провести вибори протягом року, але бачить багато перешкод

ОСТАННЄ

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Вилучення військового ПДФО позбавить громади можливості допомагати армії - АМУ

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

Боррель не вважає помилкою ставити на майбутнє цілі щодо розширення ЄС

"Євросолідарність" вимагає обов'язкового декларування з боку Офісу президента, керівників держпідприємств і військових тиловиків

Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

Африканський союз засудив переворот у Габоні, закликав до відновлення конституційного порядку

Нардепи пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

Зеленський подякував США і Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні

Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки України на шляху до НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА