Боррель не вважає помилкою ставити на майбутнє цілі щодо розширення ЄС

Для ЄС є сенс на політичному рівні ставити цілі щодо розширення Союзу, незважаючи на те, що сам цей процес ґрунтується винятково на оцінці того, чи відповідає кандидат певним критеріям, заявив у четвер глава європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Процес розширення, звісно, базується на заслугах (кандидата на вступ - ІФ-У). Держава може стати членом ЄС, тільки коли виконає всі умови щодо вступу", - сказав він на пресконференції в Толедо.

"Але водночас, я думаю, добре ставити політичні цілі (щодо подальшого розширення - ІФ-У)", - вважає Боррель.

Голова Євроради Шарль Мішель раніше цього тижня заявив, що в ЄС настав час зайнятися проблемою розширення. На його думку, це необхідно для зміцнення зв'язків і посилення могутності Євросоюзу.