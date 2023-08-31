Політика

19:17 31.08.2023

Боррель не вважає помилкою ставити на майбутнє цілі щодо розширення ЄС

1 хв читати
Боррель не вважає помилкою ставити на майбутнє цілі щодо розширення ЄС

Для ЄС є сенс на політичному рівні ставити цілі щодо розширення Союзу, незважаючи на те, що сам цей процес ґрунтується винятково на оцінці того, чи відповідає кандидат певним критеріям, заявив у четвер глава європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Процес розширення, звісно, базується на заслугах (кандидата на вступ - ІФ-У). Держава може стати членом ЄС, тільки коли виконає всі умови щодо вступу", - сказав він на пресконференції в Толедо.

"Але водночас, я думаю, добре ставити політичні цілі (щодо подальшого розширення - ІФ-У)", - вважає Боррель.

Голова Євроради Шарль Мішель раніше цього тижня заявив, що в ЄС настав час зайнятися проблемою розширення. На його думку, це необхідно для зміцнення зв'язків і посилення могутності Євросоюзу.

Теги: #єс #позиції #роширення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 31.08.2023
Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

22:44 30.08.2023
Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

17:40 30.08.2023
Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

17:28 30.08.2023
Боррель запропонував створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 рр.

Боррель запропонував створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 рр.

17:16 28.08.2023
У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

10:44 26.08.2023
У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

17:56 25.08.2023
Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

16:33 23.08.2023
ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

20:49 22.08.2023
У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

20:47 22.08.2023
Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова розпочати переговори щодо безпекових гарантій з Японією якнайшвидше - розмова Зеленського та Кісіди

Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

Зеленський хотів би провести вибори протягом року, але бачить багато перешкод

G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

Зеленський і міністр закордонних справ Туреччини обговорили, зокрема, Формулу миру та Чорноморський зерновий коридор

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" вимагає обов'язкового декларування з боку Офісу президента, керівників держпідприємств і військових тиловиків

Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

Африканський союз засудив переворот у Габоні, закликав до відновлення конституційного порядку

Нардепи пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

Зеленський подякував США і Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні

Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки України на шляху до НАТО

Наступна зустріч з іноземними послами щодо роботи над Формулою миру буде присвячена продовольчій безпеці - Єрмак

Україна готова розпочати переговори щодо безпекових гарантій з Японією якнайшвидше - розмова Зеленського та Кісіди

Прем'єр Японії Кісіда і Зеленський провели телефонну розмову напередодні саміту G20 в Індії

У Лівії відсторонили очільницю МЗС після інформації про її зустріч із колегою з Ізраїлю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА