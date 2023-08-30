Політика

09:14 30.08.2023

Зеленський подякував США і Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні

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Зеленський подякував США і Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський подякував США і президенту Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні.

"Вдячний усьому американському народові, Конгресу й особисто президенту Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні", - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, серед допомоги - артилерія, ракети, боєприпаси для "Хаймарсів", обладнання для розмінування - усе те, чого потребують українські військові.

"Свобода потребує захисту, і цей захист міцніє", - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, США оголосили про новий пакет додаткової військової допомоги Україні на суму $250 млн, який охоплює різноманітні боєприпаси, техніку та запчастини до неї, а також навчання персоналу.

 

Теги: #сша #военная_помощь #зеленський

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