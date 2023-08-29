Політика

21:09 29.08.2023

Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки України на шляху до НАТО

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Кулеба обговорив зі Столтенбергом подальші кроки України на шляху до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки України на шляху до Альянсу, адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання ради Україна-НАТО.

"Я поговорив з Єнсом Столтенбергом про подальші кроки України на шляху в НАТО. Обговорили адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

 

 

 

Теги: #нато #мзс_україна

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