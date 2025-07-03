Інтерфакс-Україна
Політика
20:08 03.07.2025

МЗС України запросило посла Угорщини у зв’язку із недружніми заявами угорської сторони

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Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Як повідомляється на сайті українського МЗС, оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння.

"Але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", - йдеться у повідомленні.

Теги: #угорщина #мзс_україна

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