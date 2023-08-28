У Лівії відсторонили очільницю МЗС після інформації про її зустріч із колегою з Ізраїлю

Прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід Дбейба відсторонив від роботи міністерку закордонних справ країни Наджлу Мангуш після того, як в Ізраїлі поширили інформацію про її зустріч з ізраїльським колегою Елі Коеном, повідомляє в понеділок Associated Press.

Дбейба, який керує урядом національної єдності Лівії, що контролює Триполі, також згадав, що стосовно Мангуш ініційоване розслідування, проте, деталі не пояснив.

Однак у МЗС Лівії заявили, що зустріч мала неофіційний характер і не була спланована заздалегідь. У відомстві наголосили, що жодних угод на ній не ухвалювали.

Переговори відбулися минулого тижня в Римі. За словами ізраїльського міністра закордонних справ Коена, вони торкнулися теми збереження спадщини єврейської спільноти в Лівії, можливої допомоги з боку Ізраїлю в гуманітарних питаннях, сільському господарстві, водних ресурсах.

Після того, як Ізраїль оголосив про цю зустріч, Мангуш покинула Лівію і вирушила до Туреччини, зазначає агентство із посиланням на офіційну особу в МЗС Лівії, зазначили джерела агентства.

За даними агентства, у Лівії після цієї інформації відбулися кілька акцій вуличних протестів у Триполі та низці інших міст.

Між Лівією та Ізраїлем ніколи не було дипломатичних відносин.