Політика

16:16 28.08.2023

Ердоган планує зустрітися з Путіним 8 вересня, щоб обговорити "зернову угоду" - ЗМІ

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Ердоган планує зустрітися з Путіним 8 вересня, щоб обговорити "зернову угоду" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відвідати РФ наступного тижня і зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення Чорноморської угоди щодо зерна, пише Bloomberg у понеділок із посиланням на інформацію від двох турецьких чиновників, ознайомлених із питанням.

"Ердоган може поїхати в Росію 8 вересня, перш ніж вирушити до Індії для участі в саміті "Великої двадцятки" в Нью-Делі, сказали співрозмовники. В адміністрації президента Туреччини відмовилися від коментарів Bloomberg", - ідеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що Ердоган хоче, щоб угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої РФ вийшла минулого місяця, було відновлено. Відтоді світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як РФ атакувала за допомогою дронів деяку українську інфраструктуру експорту сільськогосподарських культур.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським журналістам під час телефонної конференції в понеділок, що зустріч "скоро відбудеться", але не уточнив, коли це станеться.

 

Теги: #путін #ердоган

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