Політика

12:49 25.08.2023

Говорити про вибори можна буде після перемоги України у війні - Шуляк

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Говорити про вибори можна буде після перемоги України у війні - Шуляк

Говорити про парламентські вибори можна буде лише після перемоги України у війні з Росією, заявила народний депутат, лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Про проведення виборів ми говоритимемо лише після перемоги... Наша партія на сьогодні не веде жодної підготовки", - сказала Шуляк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За словами лідера партії, під час війни проводити вибори неможливо, оскільки не можна позбавляти "права обирати і бути обраними" захисників України, які перебувають на передовій.

Вона наголосила, що лише після перемоги України буде активна передвиборча підготовка до виборів з усіма атрибутами - агітацією, рекламою, дослідженнями.

При цьому народний депутат зазначила, що на сьогодні "тема виборів - десь поруч з усіма політичними силами".

"Про це говорять. І ми бачимо, що деякі починають навіть готуватися", - сказала Шуляк.

Вона нагадала, що "Слуга народу" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року визначила для себе три основні напрями роботи - допомога Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам і українському бізнесу.

Теги: #вибори #спростування #шуляк

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