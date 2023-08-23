Політика

17:56 23.08.2023

Вибори у США вплинуть на підтримку України - Зеленський

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Вибори у США вплинуть на підтримку України - Зеленський

Президентські вибори у США вплинуть на підтримку України, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві в середу.

"Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала", - сказав він.

За словами Зеленського, "ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі Сполученими Штатами. Сьогодні я теж зустрічаюся з представниками Конгресу Сполучених Штатів. Є у нас різні зустрічі, у загальному сенсі вони досить публічні, і тому я дуже на це розраховую".

Він відзначив "ризики" щодо того, що є деякі голоси в Республіканській партії, але "багато голосів у Республіканській партії є, які і нас підтримують".

"Зараз глава мого Офісу спілкується (саме зараз) із Джеком Салліваном. У нас різні порушуються питання щодо Формули миру, підтримки зброї, посилення нашої ППО", - сказав він.

Теги: #сша #вибори #україна

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