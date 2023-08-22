Зеленський провів зустріч із президентом Чорногорії, обговорили підтримку Формули миру

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Україна - Балкани" в Афінах провів зустріч із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

"На зустрічі з президентом Яковом Мілатовичем подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав Зеленський у телеграмі.

Він також додав, що обговорив із Мілатовичем підтримку Чорногорією Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, лідери також обговорили розширення двостороннього співробітництва між країнами та приділили особливу увагу питанню забезпечення вимушених переселенців з України до Чорногорії.

Президент України, зі свого боку, подякував президенту Чорногорії за підтримку України на шляху до НАТО та за приєднання країни до Спільної декларації про безпекові гарантії, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі лідерами G7.

Також Зеленський подякував Мілатовичу за майбутню участь в онлайн-режимі у третьому саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.