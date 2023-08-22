Політика

12:29 22.08.2023

Зеленський - фон дер Ляєн: Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС буде знято

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Зеленський - фон дер Ляєн: Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС буде знято

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейська комісія зніме всі обмеження на експорт української аграрної продукції до країн Європейського Союзу.

"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - заявив Зеленський під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у межах саміту "Україна - Балкани" в Афінах, повідомила пресслужба президента.

Водночас він висловив подяку співрозмовниці за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту і транзиту української аграрної продукції.

Сторони також детально обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. Особливу увагу було звернено на безпекові та фінансові аспекти, питання страхування кораблів.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро. Було обговорено перегляд програми МВФ для України.

Лідери також оцінили прогрес України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії та подальші кроки в цьому напрямі.

"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав – членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.

Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

Теги: #експорт #агропродукція #зеленський #урсула_ляєн

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